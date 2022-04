Création de l’association de l’Agriculture Est Réunion (AER)

Le communiqué :



Accompagné par les membres fondateurs, je vous informe en ma qualité de Président, de la création de l’association de l’ Agriculture Est Réunion.



Les membres fondateurs sont:

- Olivier BERNARD, président de l’association, agriculteur en canne

- Guillaume SELLIER, vice-président, agriculteur en canne et porcin

- Murielle LEGROS, trésorière, agricultrice en canne et poulet de chair

- Clément DUBAR, trésorier-adjoint, agriculteur en canne et bananes bio

- Pascaline MALBROUCK, secrétaire, agricultrice en goyavier

- Berthil ARGINTE, secrétaire-adjoint, agriculteur en maraîchage sous-serre et plein champ

- Prema PATCHE, agricultrice

- Jean-Yves BOULEVARD, agriculteur

- Sarah SALAH-ALY, agricultrice

- Marie May DUGAIN, agricultrice

- Bruno ROBERT, agriculteur

- Dominique GIGAN, agriculteur



Cette association a pour objet toutes actions concourant à :

- Accompagner et valoriser des acteurs de la filière agricole;

- Mutualiser les moyens entre adhérents ;

- Améliorer la visibilité des actions agricoles ;

- Développer les outils permettant un meilleur accès à l’information et à la formation des Agriculteurs

- Permettre la création de valeur ajoutée agricole à travers des outils de transformations et de valorisation de la production.



L’association est composée d’agriculteurs et d’agricultrices issus de la région Est (De Sainte-Marie à Sainte-Rose en y incluant Salazie et la Plaine des Palmistes) et qui sont affiliés à la MSA ainsi que les retraités agricoles. Une page Facebook sera bientôt créée, restez connectés !!! Ansamb, avançons les pieds sur terre !



Votre Président,

Olivier BERNARD