Courrier des lecteurs Création de "Brigades de Prophylaxie de Proximité"

Par Alix Rousseau, Le Collectif Gilets Citoyens 974 - Publié le Vendredi 16 Octobre 2020 à 16:42 | Lu 121 fois

MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR

La Réunion, notre île, est confrontée, à l’une des plus graves crises sanitaires de son histoire, après l’épisode du Paludisme et du Chick dans un passé pas très lointain.

Lorsqu’on parle de la santé publique et de prévention des maladies, de quoi, et surtout de qui parle-t-on ? Plusieurs milliers de personnes sont concernées à la Réunion. Une sorte de confiance absolue en nos services, a longtemps laissé supposer que la question était réglée dans notre île et qu’elle ne concernerait que les personnes étrangères ou d’origines étrangères, ou en situation de grande pauvreté. Agir, contre les diverses maladies, épidémies et autres de changer les représentations, de sensibiliser par tous les moyens, l’ensemble de la population afin de provoquer le « déclic » qui encouragera les personnes à se prévenir, à se protéger, à s’engager dans le combat et l’ensemble des acteurs à mener une action coordonné sur le territoire tout entier. Le droit à la santé, c’est un droit pour tous, un droit qui ne doit échapper aujourd’hui à personne. L’inquiétude et la révolte de la population réunionnaise, dans son ensemble aujourd’hui, porte surtout sur l’incapacité, des personnes aux affaires depuis tant d’années, des acteurs publics et privés, à faire émerger, un projet de développement, en passant la santé, la prévention, sous toutes les formes, de nos concitoyens réunionnais. Un projet global, avec nos spécificités, nos atouts et susceptible d’emporter, l’adhésion des milliers de réunionnaises et réunionnais, et réveiller, une fierté endormie comme un volcan autour duquel, l’île s’est bâtie. La remise en place d’un « Service de Prophylaxie de Proximité » à vocation Régional, comme autrefois, plus performant encore, serait un vecteur prévention prioritaire dans la lutte contre les différents épidémies actuelles et futures. Il y a vingt ans de cela, il y avait 185 agents chargés, de combattre les moustiques. Une fois le Paludisme enrayé et après que l’OMS eut déclaré qu’il était éradiqué dans notre île, la DRASS, pour faire des économies, ne remplaça plus les départs en retraîte. A ce jour, il environ une cinquantaine d’agents en poste pour une population de prés 850 000 habitants. Le Chick, la Leptospirose, la Dengue et demain ?

Aujourd’hui, la Dengue c’est : * 16 000 cas * 9 décès * Environ 790 hospitalisations * 2300 passages aux urgences L’ensemble de notre île est contaminé et elle ne semble pas s’arrêter même à l’arrivée de l’hiver. Remettre en place « Un Service de Prophylaxie de Proximité » dans notre île, est une nécéssité vitale. Dans notre Département, la mise en place de ce Service de Prophylaxie de Proximité, doit devenir un enjeu social prioritaire, de prévention de nos concitoyens vers la santé pour tous. L’enjeu doit surtout de mettre des moyens concrêts et adéquate afin de lutter contre les épidémies diverses qui sévit actuellement à travers la dengue mais aussi penser à demain !!! Dans les discussions avec la population, à travers la gestion des différentes épidémies, il est ressorti que s’il y avait ce Service de Prophylaxie toujours en activité comme autrefois, on aurait jamais eu autant de décès du à la dengue comme actuellement. C’est dans cette démarche que, notre Collectif Gilets Citoyens 974, a mûri une réflexion. Les missions de ces agents * Réactiver rapidement du Plan Ravine avec les Contrats/ PEC, du Plan de Relance, avec un confinancement équitable pour l’attribution, à hauteur de 80 %, et non comme actuellement de 50 %. * Désinfecter, dératiser, dépolluer les points d’eau stagnante dans les ravines, dans des quartiers entiers parfois, etc bref, leurs missions étaient devenus indispensables et déterminates, tout le monde reconnaissait, efficace afin d’enrayer les diverses épidémies et sur le plan comptable, la population se sentait en sécurité, se considérait aussi en partenaire de ces agents. Moins de contamination, moins de cas extrème ou grave. Pour des raisons, qui incombent aux Autorités de cette période, ces actions ont été limités et parfois même supprimés ou abandonnés !!! On ressent les conséquences aujourd’hui !!!!! Missions bis : Leurs rôles se limiteront pas désinfecter, dératiser ou autres, ils auront aussi, pour tâches de faire de la prévention dans les écoles, les entreprises, le monde agricole, les usines, la population etc.… Ils auront à mettre en place une cartographie, des zones à risques. Partenaires : * L’État * L’ARS * Les différents acteurs de la santé * Les Collectivités * Les Municipalités * La Chambre d’Agriculture, la Daf * Les Chambres Consulaires, etc, etc. Nous comptons également, pour atteindre cet objectif, d’avoir nos Parlementaires comme partenaire à part entière. La prévention contre les diverses pandémies et épidémies, n’est pas un phénomène facile à appréhender : * Comment le définir ? * Comment le mesurer ? * Comment repérer les souches d’épidémies, le ssouches contaminés , * Comment mobiliser aussi, chacun d’entre-nous, plus chanceux que que la santé a su doter des savoirs fondamentaux indispensables pour trouver, un travail, progresser dans la vie professionnelle, s’insérer dans la vie active, suivre la scolarité de nos enfants... Prophylaxie : La Prophylaxie rassemble, les différentes mesures permettant de : * Prévenir l’arrivée ou la propagation d’une maladie * Prévenir l’aggravation d’une maladie ou d’un évènement de santé La Prophylaxie concerne, un traitement médical, mais de manière plus générale, l’ensemble de la conscience des risques pressentie sur une population et de l’offre des soins en matière d’équipement médical et de produits pharmaceutiques. La Prophylaxie, s’intègre alors dans un processus global de prévention, prévention qui doit faire partie des politiques, de santé publique. On parlera de Prophylaxie aussi bien pour : - Les maladies infectieuses, bactériennes ou chroniques - Les maladies parasitaires Brigades de Prophylaxie de Proximité * Région Réunion/Département : accentuer les missions et actions notamment des « emplois verts » et autres. * Dotation d’emplois aidés = procédé à des Contrats =Culmul du RSA et Activité sans pénalisé le bénéficiaire. Création d’un service de suivi : gestion par l’ARS « Formation du Personnel et utilisation des produits» Ce projet c’est l’affaire de nous tous.





