Création d’unités de transformation de la production agricole locale - 2023 2024

Portés par un groupement ou un collectif d’agriculteur ;

Dont l’unité de transformation envisagée est localisée sur le territoire de La Réunion ;

Disposant de la maîtrise foncière du terrain où sera implanté l’unité de transformation, minimum 5 ans d’occupation ;

Ceux dont l’activité financée permet la transformation et/ou la valorisation de 70% de produits locaux en volume et/ou tonnage des matières premières entrantes et des produits finis sortis ;

Envisageant un bon taux d’utilisation annuel de l’unité de transformation au regard de sa capacité théorique (temps et volume traité).

Date limite de remise des dossiers de candidature : 08 septembre 2023

Documents :

Les modalités et le contact pour le dépôt sont les suivants :

La finalité est de sécuriser et renforcer la production, la commercialisation et la consommation des produits agricoles réunionnais au sein de leurs différents marchés (locaux, nationaux et internationaux).Sont éligibles les projets répondant, en autres, à l’ensembles des caractéristiques suivantes :Par courriel, préciser dans l’objet : « AAP Unité de transformation _ Année _ Nom du porteur de projet _ N° demande », à :DEPARTEMENT DE LA REUNIONDirection de l’Agriculture et de l’EauService de Développement et de Diversification AgricoleCellule de Projets des Filières Agricoles50 TER QUAI OUEST - 97400 SAINT DENISCourriel : daee.sdda.cpfa@cg974.fr Pour information, il s’agit de la 3ième édition de l’appel à projets. A toutes fins utiles, voici les liens vers les appels à projets précédents clôturés :