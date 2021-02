Société Création d’une nouvelle route à Casabona : Extinction Rébellion se mobilise pour sauver une quinzaine d’arbres

Les arbres sont déjà marqués d’une croix bleue. Le signe de leur prochaine disparition, déplore Extinction Rebellion qui se mobilise ce mardi contre la menace de leur abattage au profit d’une nouvelle voie d’accès au futur centre commercial. Par PB - Publié le Mardi 9 Février 2021 à 18:30 | Lu 156 fois





Le mouvement demande donc que le parc soit préservé dans son intégralité et que de nouvelles espèces y soient également plantées "afin d'y créer une mini forêt qui bénéficiera à toute la population. Il est temps de comprendre que les arbres sont le seul rempart contre les vagues de chaleur liées à la bétonisation massive de nos centre-villes et au réchauffement climatique". "Nous n'acceptons plus cette politique de destruction du vivant qui consiste à bétonner des espaces naturels pour y implanter des antres de la consommation. Ce parc est un des derniers poumons verts de la ville et nous comptons bien le défendre. Nous ne vous laisserons pas faire". Les membres et soutiens d’Extinction Rébellion se donnent rendez-vous ce mardi sur le rond-point Mc Do pour protester contre la menace qui pèse sur 15 arbres d’un parcours de santé à l’arrière du centre commercial, pratiquement sorti de terre, à Casabona.La municipalité a ainsi voté la création de cette nouvelle voie entre la rue Casabona et l’allée de la piscine dans le but "de permettre une meilleure répartition du trafic suite à l’implantation d’un important centre commercial et tertiaire", indiquait-elle, réunie en conseil début octobre dernier. Mais sur le passage de cette nouvel axe routier, une quinzaine d’arbres. "On a donc des élus qui acceptent qu'un centre commercial gigantesque se construise en entrée de ville sur l'axe le plus bouchonné de la ville, le boulevard Banks, et qui viennent ensuite expliquer qu'il est nécessaire de continuer à détruire le peu de verdure qu'il reste en ville pour venir pallier les problèmes de circulation induits par ces mêmes projets. On précise au passage que cette route va coûter au contribuable la modique somme d' 1 350 000 euros".Extinction Rebellion balaye ainsi l’argument de la mairie : "Ce n'est pas en construisant toujours plus de routes qu'on lutte contre les bouchons mais en développant les transports en commun et en facilitant le basculement de la voiture vers le vélo".Le mouvement demande donc que le parc soit préservé dans son intégralité et que de nouvelles espèces y soient également plantées "afin d'y créer une mini forêt qui bénéficiera à toute la population. Il est temps de comprendre que les arbres sont le seul rempart contre les vagues de chaleur liées à la bétonisation massive de nos centre-villes et au réchauffement climatique".