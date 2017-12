Création d'une louveterie: Une pétition pour dire "non à l'abattage des chiens par arme à feu"

Une pétition en ligne a été lancée, ce mardi, pour dénoncer la décision du président de la CASUD, André Thien Ah Koon, de créer une louveterie à La Réunion . Selon les deux associations de protection animale, L'Arche de Freyja et le Crapa (Collectif réunionnais d’assistance et de protection des animaux) "ce permis de tuer les chiens" apparaît comme "une pratique d'un autre temps, sortie tout droit d'un film moyenâgeux". Les conséquences pourraient être "dramatiques", "avec des dérives de cow-boys qui se croyant libres d'agir en toute impunité deviendraient les bras armés de la cause anti-chiens".Les élus auraient ainsi "laissé s’amplifier" une problématique pourtant connue depuis une vingtaine d’années alors que des "solutions douces et pacifistes, raisonnées et raisonnables" existent. Les deux associations citent notamment la verbalisation des propriétaires de chiens divagants, la condamnation des élevages "marron" qui pullulent sur les réseaux sociaux et sur les sites dits de "petites annonces" et davantage d'aides à la création de nouveaux refuges.Les associations comptent agir, "si nous en arrivions à une telle éventualité". Des plaintes "contre le Préfet et toutes les personnalités associées à cette démarche monstrueuse" seront déposées, avec l’appui des "grosses fondations".A l’heure où nous écrivons ces lignes, 2 887 personnes ont signé la pétition.