Création d’une filière de sucre bio à La Réunion d’ici 3 à 5 ans

La Chambre d’agriculture et le groupe Carrefour ont profité de la tenue du Salon de l’agriculture pour signer une convention partenariat pour le lancement dans l’île d’une filière de sucre biologique. Une filière qui permettra de produire d’ici quelques années jusqu’à 500 tonnes de sucre bio. "Il s’agit là d’un premier pas hautement symbolique pour l’avenir de la filière", expliquent les deux entités.



Si ces 500 tonnes de production semblent minimes comparés aux 210 000 tonnes de sucre produites chaque année, le sucre de canne bio français n’a jusqu’alors jamais été développé à cette échelle. Une production nouvelle qui servira notamment à la préparation de produits d’épicerie à base de sucre de canne comme la confiture bio à marque Carrefour, le reste sera vendu en tant que sucre en vrac. "Cette convention de partenariat cristallise la collaboration entre la Chambre d’agriculture de La Réunion et Carrefour. C’est une preuve de notre volonté de devenir leader de la transition alimentaire, en impulsant la création de filières agricoles bios structurées lorsque celles-ci sont manquantes", explique le directeur du Marché Bio de Carrefour, Benoit Soury. Plus d’une quarantaine d’agriculteurs, mais aussi des acteurs associatifs, étatiques et privés locaux portent le lancement de cette filière biologique qui « offre un nouveau dynamisme à la production régionale de canne à sucre en ouvrant la voie à une production biologique ».



"Le sucre de canne issu de cette filière va ainsi permettre un déploiement progressif et un enrichissement continu de l’offre de Carrefour Bio", ajoute l’enseigne.



Pour le président de la chambre verte réunionnaise Frédéric Vienne, "la mise en place d’une filière constitue une initiative importante pour renouveler durablement une culture traditionnelle dans une volonté de diversification des débouchés". "À La Réunion, ces dernières années, des initiatives individuelles ont été prises par conviction par des planteurs pour produire de la canne bio ou du sucre bio à petite échelle. La Chambre d'agriculture souhaite donc travailler en partenariat pour la mise en place d’une production industrielle de sucre biologique", explique le président de la Chambre d’agriculture.