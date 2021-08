Création d’un nouveau club de natation

Le nouveau club de natation de Saint-Leu a été baptisé Club des nageurs de Saint-Leu.Créé par Benoit DEBAST, sportif de haut niveau, le club des nageurs de Saint-Leu est affilié à la fédération française de natation et offre la possibilité d’adhérer à 20 groupes de niveaux différents.L’éveil aquatique propose ainsi deux ateliers : bébé nageur ou éveil aquatique. L’école de natation démarre à partir de 5 ans. Il y en a pour tous les goûts et les âges jusqu’aux séniors avec par exemples l’aqua-forme, la natation loisir ou encore l’apprentissage – perfectionnement. Le club dispense également des cours de water polo ou de sauvetage côtier.Parmi ses objectifs, le club espère amener le maximum de licenciés qui le souhaitent, à la compétition. Une section élite est ainsi ouverte et accueille d’ores et déjà tout au long de la semaine des athlètes, dont Emma Morel, 4ème aux derniers championnats de France papillon.Le nouveau club de natation de Saint-Leu dispose d’un staff conséquent pour l’école de natation et l’ensemble des disciplines. Les tarifs diffèrent en fonction des activités. Découvrez les horaires d’entraînement et modalités pratiques sur https://www.facebook.com/cnsl974/ Contact : Benoît DEBAST 0693 829040Pour rappel, il existe également trois autres clubs et associations qui interviennent dans les bassins de la piscine de Stella.« Leu Triathlon » propose aussi le mercredi après midi des cours de natation pour les jeunes nageurs à partir de 8 ans, contact : Mardaye Jean Paul : 0692 129816 https://www.facebook.com/LEU-triathlon-463578237768607/