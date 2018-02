Crash mortel de deux hélicoptères dans le Var : L'hypothèse d'une collision privilégiée

Après le décès hier de cinq militaires dans le Var suite à l'accident de deux hélicoptères , les enquêteurs s'orientent pour le moment sur l'hypothèse d'une collision.Le drame a eu lieu à une cinquantaine de kilomètres de St-Tropez, entre 8h30 et 8h45 près du lac de Carcès. "Le premier appareil "s'écrasant sur une route départementale et l'autre dans une zone boisée", a précisé le préfet du Var, Jean-Luc Videlaine.Le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux a indiqué que les appareils volaient "dans le cadre d'une formation", précisant qu'il s'agissait de "pilotes expérimentés, y compris les stagiaires qui effectuaient cette formation". Quant aux causes de cet accident mortel, Xavier Tarabeux a évoqué "hypothèse de travail d'une collision".