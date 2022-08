Société Crash mortel d'ULM : L'hommage de Jean-Pierre Marchau à la victime

"Un camarade et un ami dont tout le monde appréciait la gentillesse et le dévouement". Dans un communiqué, Jean-Pierre Marchau a souhaité rendre hommage à Alain Frappier, disparu tragiquement ce samedi dans un accident d'ULM.

Par NP - Publié le Dimanche 7 Août 2022 à 15:31

C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que j’apprends le décès d’Alain Frappier, hier dans un accident d’ULM.



Alain était professeur d'anglais au collège Saint Michel à Saint-Denis.



Il avait rejoint rapidement le syndicat FEP-CFDT que j'avais créé en 2002 dans l'enseignement privé, avec quelques amis.



En 2012, il était entré au Bureau du syndicat : il est ici à la tribune, à ma droite sur la photo, lors du congrès des dix ans du syndicat le 3 juillet 2012.



C'était un collègue mais aussi un camarade et un ami dont tout le monde appréciait la gentillesse et le dévouement.



J'adresse toutes mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.