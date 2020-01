Crash en Iran: Un deuxième missile aurait touché le Boeing

L'avion ukrainien qui s'est crashé en Iran le 8 janvier dernier, faisant 176 morts, aurait été atteint par deux missiles tirés depuis une base militaire près de Téhéran. C'est ce que révèlent de nouvelles images relayées ce mardi par le New-York Times.



Sur ces images vidéo, tirées d’une caméra de vidéo-surveillance, on aperçoit la trajectoire d’un objet brillant dans la nuit, suivie une explosion une vingtaine de secondes plus tard. Puis, un second objet lumineux partant quelques secondes plus tard du même endroit, dans la même direction, qui explose dix secondes après. Apparaît ensuite une boule de feu en haut de l’écran. Des images "vérifiées", assure le journal américain.



Pour rappel, le drame est survenu au moment des vives tensions entre Téhéran et Washington, faisant suite à la mort du général Ghassem Soleimani (abattu en Irak par un tir de drone américain). Le 8 janvier, l'Iran avait lancé en représailles deux missiles contre deux bases militaires utilisées par l’armée américaine en Irak, sans faire de victime. Quelques heures plus tard, l’avion ukrainien s'était crashé. L'Iran avait alors invoqué "une erreur humaine". L'état major avait indiqué que l’appareil avait été pris pour un "avion hostile".