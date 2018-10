Crash en Indonésie avec 188 personnes à bord

Un Boeing 737 de la compagnie Lion Air s'est abîmé en mer ce lundi au large des côtes indonésiennes avec à son bord 188 personnes.



L'avion faisait la liaison entre Jakarta et Pangkal Pinang, une ville de l'île de Bangka, au large de Sumatra.



Peu avant que le contact ne soit rompu avec le contrôle aérien vers 6h30 ce matin, l'appareil avait demandé à revenir à l'aéroport de la capitale Jakarta.



Selon le porte-parole des sauveteurs, le Boeing se trouve dans une zone d'une profondeur estimée entre 30 et 40 mètres.



Peu après son décollage, le Boeing 737 avait mis le cap sur le sud-ouest avant de virer sur le sud et le nord-est. Le tracé s'interrompt ensuite soudainement au large de Jakarta, en pleine mer de Java.