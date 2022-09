A la Une . Crash en 2009 au large des Comores : La compagnie Yemenia Airways condamnée à 225.000 euros d'amende

La compagnie Yemenia Airways a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à la plus forte amende possible pour homicides et blessures involontaires suite au crash d'un A310 au large des Comores qui a fait 152 morts. Par NP - Publié le Mercredi 14 Septembre 2022 à 18:03

Le tribunal correctionnel de Paris a jugé Yemenia Airways coupable d'homicides et blessures involontaires. Elle écope d'une amende de 225.000 euros et devra aussi verser plusieurs centaines de milliers d'euros en frais d'avocat à deux associations. L'avocat de la compagnie a annoncé qu'un appel sera déposé.

Le crash aérien s'est produit dans la nuit du 29 au 30 juin 2009 au large des Comores. 153 personnes étaient à bord dont 66 Français . Une seule personne a survécu, la victime se trouvait aujourd'hui à l'audience. La compagnie avait été mise en examen en janvier 2014 avant d'être condamnée ce 14 septembre 2022.