Crash du Rio-Paris : Air France et Airbus devant la justice du 10 octobre au 8 décembre

Air France et Airbus seront jugés du 10 octobre au 8 décembre pour "homicide involontaire" pour leurs responsabilités dans le crash du Rio-Paris survenu le 1er juin 2009. Par N.P - Publié le Samedi 12 Février 2022 à 13:12





Pour mémoire, le 1er juin 2009, le vol AF447 parti de Rio de Janeiro en direction Paris s’était abîmé au milieu de l’Atlantique.

La compagnie et l’avionneur européen comparaîtront finalement devant le tribunal correctionnel à partir du 10 octobre. Pour le parquet général, les "causes indirectes" du crash sont imputables aux manquements des deux entreprises. Air France pour s'être abstenue de mettre en œuvre la formation et l’information des équipages nécessaire ; Airbus pour avoir sous-estimé la gravité des défaillances des sondes de vitesse Pitot et n’avoir pas suffisamment agi pour corriger ce défaut dangereux.





