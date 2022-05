A la Une . Crash de la Yemenia : 13 ans après le drame, la compagnie devant la justice

La Yemenia comparait ce lundi, et pour quatre semaines, devant le tribunal judiciaire de Paris. La compagnie est poursuivie pour homicide involontaire suite à l'accident qui a couté la vie à 152 passagers qui se trouvaient à bord, ce 30 juin 2009 au large des Comores. Un seul avait survécu. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 9 Mai 2022 à 06:48

Treize ans après le crash aérien de la compagnie comorienne yémenite, l'heure de la justice a enfin sonné pour les familles et les proches des 152 victimes qui se trouvaient dans l'avion reliant Moroni aux Comores. L'avion s'était abimé au large de l'île de Grande Comore. Une adolescente avait miraculeusement survécu en s'accrochant pendant 12 heures à un débris de la carlingue.



66 ressortissants français, la plupart vivaient à Marseille, avaient pris ce vol dont les conséquences mortifères seraient dues à une erreur de manoeuvre lors la préparation à l'atterrissage. Les conditions climatiques ont également été évoquées ainsi que des éclairages défectueux à l'aéroport de Moroni. Lors d'une enquête interminable, des actions de l'équipage "inadaptées" ainsi qu'un appareil qui n'était plus de première jeunesse ont été pointés du doigt.

Le procès correctionnel pour homicide involontaire se déroule dès ce matin, et jusqu'au 2 juin prochain, au tribunal judiciaire de Paris.

A Marseille, l'audience sera retransmise pour ceux qui ne pourront pas faire le déplacement. 800 parties civiles sont attendues.



Au civil, Yemenia, clouée au pilori pour avoir fait voler des "avions poubelle" et soupçonnée avoir tout fait pour retarder les investigations, a été condamnée à verser 1.2 million d'euros à trois des 152 victimes et 30 millions d'euros à 500 ayants droit, indique le Quotidien.