Crash d'ULM en Seine-et-Marne : Le pilote et son passager tués

Publié le Dimanche 21 Août 2022 à 15:04

Samedi, deux personnes sont mortes dans le crash d’un ULM en Seine et Marne. Peu après le décollage, l’aéronef ultra léger a brutalement chuté à hauteur de 50 à 60 mètres, a indiqué la gendarmerie de Meaux.



Le pilote de 33 ans et son passager de 50 ans, qui effectuait son baptême de l’air, sont morts sur le coup.



Peu avant l’accident, le même pilote, dans le même engin, accompagné d’un proche du quinquagénaire avait réalisé un vol sans qu’aucun problème ne fut à signaler.