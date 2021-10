Crash d'ULM au Maïdo : La carlingue hélitreuillée

C’est ce jeudi que la carcasse de l’aéronef abîmé au sommet des remparts de Mafate a été enlevée . L’opération d’enlèvement de l’épave de l’ULM, dirigée par le commandement de la gendarmerie, a été effectuée avec succès.Elle a réuni de nombreux services de la gendarmerie, chacun dans les spécialités nécessaires au bon déroulé de la mission, à savoir la BGTA, en tant que service enquêteur, la compagnie de Saint-Paul pour la sécurité des accès routiers, la section aérienne de la gendarmerie pour le transport des militaires, que ce soit le jour de l’événement qu’aujourd’hui, et le PGHM pour la sécurisation du site et l’aide apportée à l’helpeur d’Helilagon. Dimanche dernier déjà , lorsqu’il a fallu lever le doute sur l’état des victimes piégées dans la carlingue, le médecin urgentiste déposé par l’hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie et les pompiers spécialisés du GRIMP avaient dû être encordés.C’est avec la même précaution que l’ ensemble des intervenants ont approché la zone d’impact, très abrupte , ce jeudi.Dimanche matin vers 8H30, un aéronef de type ultra-léger motorisé de la compagnie Felix est venu percuter la paroi des remparts de Mafate, en contrebas du belvédère du Maïdo. Un pilote comptant 1400 heures de vol et son passager, un client profitant d’un circuit touristique au-dessus des plus beaux sommets de l’île, y ont trouvé la mort. Ils avaient 40 et 28 ans.L’inclinaison et la friabilité du sol aura demandé aux secouristes pas moins de sept heures pour sécuriser l’approche . La désincarcération des victimes ne sera possible que vers 15H45, soit environ 7 heures après le crash.Lundi, mardi et mercredi, les conditions d’aérologie n’ont pas permis de procéder au travail préparatoire nécessaire avant l’enlèvement de la carlingue.L’enquête de la brigade de gendarmerie des transports aériens ne fait que débuter. L’acheminement de l’aéronef dans le hangar de la BGTA à Gillot devrait être d’une aide précieuse pour reconstituer les minutes qui ont précédé la collision, notamment en examinant la mécanique de l'engin.Ce type d'enquête peut durer des mois voire des années. Les gendarmes spécialisés devront tenter de déterminer quel est le ou les facteurs qui ont favorisé la survenue de cet accident aérien. Le temps dégagé ce matin-là au-dessus du cirque de Mafate, selon les autres pratiquants d’ULM ayant emprunté le même couloir aérien, semble d’ores et déjà exclure le manque de visibilité qu'aurait pu rencontrer le pilote aguerri.