Crash au Volcan: L'homme aux commandes du Cessna est pilote chez Air Austral

Un peu plus de trois heures après la survenue du crash d'un avion de type Cessna 172, nous sommes en mesure de confirmer que le pilote aux commandes du Cessna est par ailleurs pilote de Boeing 777 chez Air Austral. Le pilote de l'aéronef serait grièvement blessé.



Actualisation bilan victimes à 13H : les 2 personnes blessées ont été évacuées vers le CHU de Saint-Pierre. Une est en urgence absolue, l'autre en urgence relative.



Ce mercredi matin, un aéronef avec 4 personnes à son bord s'est crashé dans le secteur du Volcan, à proximité de la Plaine des Sables.



A l'arrivée des secours, le bilan faisait état de deux morts et de deux blessés. Les deux passagers blessés devaient être désincarcérés par les pompiers. Les urgentistes du SAMU ont été acheminés sur place par l’hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie (SAG).



L'avion de tourisme appartenait à l'aéroclub du sud Emilien Adam de Villiers. Il avait été porté disparu dans la matinée.



Il avait décollé de l’aéroclub de Pierrefonds.



Selon les premiers éléments connus, le pilote aurait activé sa balise de détresse, une alerte reçue par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage situé au Port.



Immédiatement, une cellule de crise a été activée en préfecture à 10h30 et le plan ORSEC SATER (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile sauvetage aéro-terrestre) a été activé par le préfet à 10h40.