Crash au Népal : La copilote de l'avion était la veuve d'un pilote mort dans un accident d'avion en 2006

Souhaitant suivre les traces de son époux décédé dans un crash d’avion en 2006, Anju Khatiwada a rejoint Yeti Airlines quatre ans plus tard, rapporte The Guardian. Son mari Dipak Pokhrelavait était dans un avion de la même compagnie népalaise lorsque l'appareil s'est crashé quelques minutes avant l'atterrissage.



Six ans après, le même scénario se répète et Anju Khatiwada perd la vie dans un accident impliquant la Yeti Airlines. L’avion népalais en provenance de Katmandou s'est écrasé à l'approche de la ville de Pokhara dimanche, tuant au moins 68 personnes. Il s'agit de l'accident d'avion le plus meurtrier de la nation himalayenne en trois décennies, rapporte le média. Aucun survivant n'a été retrouvé jusqu'à présent parmi les 72 personnes à bord.



Anju Khatiwada a obtenu sa formation de pilote avec l'argent qu'elle a obtenu de l'assurance après la mort de son mari. Elle avait plus de 6400 heures de vol à son palmarès.



Le corps de Kamal KC, le capitaine du vol, qui avait plus de 21.900 heures de vol, a été retrouvé et identifié. Anju Kathiwada n'a pas été identifiée.



Pour mémoire, l'avion ATR-72 que Khatiwada copilotait a roulé d'un côté à l'autre avant de s'écraser dans une gorge près de l'aéroport de Pokhara et de prendre feu, selon les récits de témoins oculaires et une vidéo du crash postée sur les réseaux sociaux.