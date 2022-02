La grande Une Crash aérien aux Comores : Des débris de l'appareil retrouvés

Des débris de l’appareil de la compagnie AB Aviation Comores disparu hier entre les îles des Comores et Mayotte ont été retrouvés. Par NP - Publié le Dimanche 27 Février 2022 à 07:05

Aux alentours de 18h00 les gardes côtes, par la voix du Délégué chargé de la Défense, ont annoncé avoir retrouvé des débris de l’appareil et quelques bagages dans la région de Djoiezi à Mohéli.



A l’heure actuelle, les recherches se poursuivent avec la coopération régionale pour retrouver d’éventuels survivants.



AB Aviation a déclaré partager “ la vive émotion et l'inquiétude des familles concernées par cette dure épreuve”.



Ces dernières sont reçues depuis cette après-midi à l’hôtel Retaj à Moroni et à l’aéroport de Bandar Salam où des cellules d’accueil sont mises en place avec la présence de psychologues à leur écoute. Ces cellules d'écoute seront ouvertes aussi demain à partir de 08h00.



Le vol a décollé de l’AIMPSI à 11h55 à destination de Mohéli transportait à son bord 12 passagers de nationalité comorienne et deux membres d’équipage de nationalité tanzanienne. [Les tours de contrôle des aéroports de Moroni et de Bandar Salam ont perdu le contact avec l’appareil]urlblank:https://www.zinfos974.com/La-compagnie-AB-Aviation-Comores-annonce-la-disparition-de-l-un-de-ses-appareils_a179802.html vers 12h40 et le système de surveillance de la compagnie AB Aviation a perdu le signal de l’aéronef à 12h30 à 2km de Mohéli.





