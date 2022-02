A la Une . Crash aérien: Le PCR appelle à la Solidarité Régionale

Suite au crash aérien survenu hier entre Moroni et Mohéli, le Parti communiste Réunionnais sollicite les autorités réunionnaise pour porter assistance aux équipes de secours. Par NP - Publié le Dimanche 27 Février 2022 à 12:50

Communiqué du PCR :



Un avion faisant la liaison entre Moroni et Mohéli est porté disparu depuis samedi avec 14 personnes à bord. La solidarité s’est rapidement organisée et des pêcheurs ont pu récupérer quelques objets flottants. Cependant, la situation exige des moyens exceptionnels pour localiser l’épave et remonter les corps.



Le PCR demande au gouvernement français, aux autorités de La Réunion et de Mayotte d’user des moyens disponibles pour porter assistance aux équipes de secours. C’est en pareilles circonstances que la COI doit montrer son efficacité.



Des personnes résidant à La Réunion et touchées par ce drame pourraient recevoir le concours d’une cellule spécialisée.

Le Parti communiste Réunionnais adresse ses condoléances attristées aux familles endeuillées et au peuple comorien.





