Crash : Les deux occupants de l'ULM sont décédés

Les hommes du PGHM et les urgentistes du Samu se sont rendus sur place et ont malheureusement constaté le décès des deux occupants. Le pilote et le passager de l'ULM sont décédés dans l’accident. Par I.Serre - R.Labrousse - L.Grondin - Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 à 11:20

L'état de l'appareil témoignait de la violence du choc mais le fait que l'appareil se soit brisé en deux tout en restant relativement intact a laissé l'espoir aux secouristes de découvrir des victimes encore en vie dans le cockpit. Malheureusement, l'impact ne leur a laissé aucune chance.



Les victimes avaient respectivement 41 et 28 ans. Le pilote est d’origine italienne et travaillait à La Réunion. Le passager est un touriste parisien.



Des démineurs des Faszoi se rendent sur place pour désactiver le système pyrotechnique de l’appareil.



Une enquête a été ouverte. Les enquêteurs de la BGTA et les pompiers procèdent actuellement à la désincarcération des deux corps assistés des secouristes du PGHM et de la section aérienne de la gendarmerie qui assure les transports.



Le crash s’est déroulé au niveau du belvédère du Maïdo, en-dessous du sommet du rempart côté Mafate.



A midi, les corps des deux malheureuses victimes sont toujours dans la carlingue. L’opération de désincarcération ne pourra véritablement commencer qu'après le désarmement du système pyrotechnique.