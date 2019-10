La grande Une

Crash : La route de la Plaine des Sables est interdite d'accès jusqu'à nouvel ordre

Un avion monomoteur Cessna s'est abîmé non loin du volcan ce mercredi 16 octobre à la Plaine des Sables. Le parquet de Saint-Pierre a ouvert une enquête et ce sont les gendarmes de la BGTA ainsi que la gendarmerie de Saint-Pierre qui en sont chargés. Le crash a fait deux morts et deux blessés dont le pilote qui demeure dans un état très grave. La gendarmerie de La Réunion ajoute, ce mercredi soir, que la route de la Plaine des Sables est fermée jusqu'à nouvel ordre afin d'interdire l'accès à l'endroit de l'accident.

Zinfos974