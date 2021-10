A la Une . Crash : La compagnie Felix ULM une nouvelle fois meurtrie

C'est la deuxième fois en moins de dix ans que la compagnie Felix ULM fait face à un terrible drame. Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 à 11:58





Pendant environ trois longues heures ce mardi matin-là, le compagnon de la touriste avait attendu dans le hangar de Felix ULM à Cambaie Saint-Paul. A ses côtés, le gérant Gérard Breysse attendait lui aussi les nouvelles en provenance des secouristes mobilisés sur le théâtre du crash.



Malheureusement, la mauvaise nouvelle arrivera en fin de matinée : les deux passagers avaient péri dans le crash. Le compagnon de la touriste avait effectué le même survol de l'île à bord d'un autre ULM de la flotte de la même compagnie. Les deux ULM avaient décollé à 7H30 mais un seul était revenu une heure plus tard. La communication radio avait été perdue vers 7H50 avec le bi-place. L'engin volant avait été repéré grâce à une reconnaissance terrestre du peloton de gendarmerie de haute montagne.



En 28 ans d'activité, c'était la première fois qu'un accident mortel se produisait chez Felix ULM. "Je suis effondré. Je perds un pilote, un ami et une cliente dont le mari est là... Les raisons du crash, je ne les connais pas, l'enquête en déterminera les raisons", nous avait dit Gérard Breysse ce jour-là. Son pilote comptait plus de 5000 heures de vol et était donc très expérimenté.



Huit ans plus tard, la compagnie basée à Cambaie doit malheureusement déplorer un nouveau crash qui ôte la vie à un pilote et un client.



