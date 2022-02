Communiqué Covoiturage : Karos continue son développement et s'installe à La Réunion

Karos, leader français du covoiturage domicile-travail, confirme son développement à La Réunion, et déploie désormais son service sur toute l'île. Un partenariat noué entre Karos et la Région permettra désormais aux Réunionnais de se déplacer sur tout le territoire de manière économique et durable. Depuis 2017, Karos est déjà présent sur le territoire et notamment partenaire d’une dizaine d’entreprises. Les liens entre Karos et la collectivité se consolident désormais, avec une participation de la Région pour subventionner le covoiturage pour les conducteurs et passagers. Par N.P - Publié le Mardi 22 Février 2022 à 09:52

Le communiqué :



La Région soutient le court-voiturage



Karos annonce le déploiement de sa solution de covoiturage pour favoriser la mobilité durable sur l’île de La Réunion, après une première arrivée en 2017 aux côtés d’autres acteurs de la mobilité. Application spécialisée dans le covoiturage de courte distance, Karos met en relation conducteurs et passagers, pour partager leurs trajets domicile-travail. Elle est la seule à s’étendre désormais à tout le territoire, où 850 000 Réunionnais pourront vivre l’expérience au quotidien.



Depuis le 19 janvier, la Région soutient l’implantation de Karos, en proposant une offre financièrement intéressante pour les usagers que l’on soit conducteur ou passager :

Pour le conducteur : il touche 2 € garantis par passager + 10 centimes par km au-delà de 20 km.

Pour le passager : le trajet lui coûte 0,50 centimes, + 10 centimes par km au-delà de 25 km.

« Ainsi, pour un trajet domicile-travail de 30km, comme Saint-Paul - Saint Denis, le conducteur touchera 3€ par passager. Pour le passager, le tarif sera de 1€ seulement » complète Irshad Akhoune, représentant de Karos à La Réunion. C’est la première fois en Outremer que le covoiturage est subventionné à l’échelle de tout un territoire, permettant ainsi une mobilité vertueuse et accessible à tous ses habitants.



Des entreprises de la Région sont toujours partenaires



Malgré les incertitudes liées à la crise Covid, tous les employeurs publics et privés partenaires de Karos ont renouvelé leur confiance. La communauté des employeurs pro-covoiturage s’est même élargie, avec par exemple l’arrivée du SGAR qui va lui aussi bientôt déployer Karos Entreprises pour près de 1000 agents de l’Etat présents à La Réunion







Ce leader du covoiturage courte-distance s’imposait déjà dans de nombreuses zones péri-urbaines et rurales en France hexagonale, des régions (en Occitanie, en Ile-de-France, en Pays de Loire) des agglomérations (Grenoble, Caux Seine, Flers…). Plus de 50 millions de km ont déjà été parcourus par les utilisateurs réguliers.



Karos, partenaire des territoires durables



Qu’ils soient passagers ou conducteurs, 500 000 utilisateurs covoiturent déjà avec Karos en France. L’utiliser représente une économie de temps, estimée en moyenne à 26 minutes par trajet, mais aussi d’argent, avec en moyenne 97 euros par mois pour les utilisateurs réguliers de l’application.

Karos intervient en complément des infrastructures et réseaux déjà existants, avec l’objectif d'accroître l’accessibilité des zones péri-urbaines et l’attractivité des territoires. L’application a pour mission de répondre, avec ses usagers, aux enjeux que constituent la circulation automobile : diminuer la congestion des axes routiers, fluidifier la circulation et réduire la pollution atmosphérique.



