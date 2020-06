Covista : L'application réunionnaise qui permet de projeter l’évolution du COVID-19 en France

Société Covista : L'application réunionnaise qui permet de projeter l’évolution du COVID-19 en France

Où en sera l’épidémie de Covid19 à Noël ? C'est l'une des questions qui pourrait être éclairée grâce à l'application Covista. Créée par Data-Prisme, entreprise faisant partie de la French Tech Réunionnaise, cette application web permet d’illustrer les dynamiques auxquelles on peut s’attendre en France dans l’évolution de l'épidémie. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 8 Juin 2020 à 16:57 | Lu 133 fois





Le visiteur peut ainsi choisir une date (par exemple, le 25 décembre 2020) et savoir combien de personnes auront été contaminées à Noël, ou encore, combien de personnes seront hospitalisées à cette date dans un service de réanimation. Ces projections n’ont aucune valeur prédictive mais permettent d’illustrer les dynamiques auxquelles on peut s’attendre au moment où l’on fait la projection (et avec les données connues à ce moment). Le but de ce projet est avant tout pédagogique.



Covista intègre automatiquement les nouvelles données publiées par le ministère de la santé. Le système les récupère, les nettoie, les intègre, les analyse et comme la situation évolue, Covista recalcule la vitesse de propagation (R0) et tous les paramètres de sorte que le taux d’erreur soit le plus faible possible. Toutes ces étapes se font sans aucune intervention humaine grâce un algorithme de machine learning développé par Data-Prisme.



La modélisation mathématique d'une épidémie a pour objectif d'évaluer les hypothèses en cours afin d'indiquer une tendance. Les épidémies commencent toutes selon un processus qui obéit à une fonction exponentielle. Il s'agit d'une fonction mathématique strictement croissante, autrement dit le nombre d'infectés augmente de plus en plus vite. Cette vitesse de propagation est appelée R0. R0 représente le nombre de personnes infectées par un malade. Ainsi, avec une vitesse de propagation de 3 (R0=3) signifie qu’un patient malade infectera 3 personnes. En dessous de 1, la propagation de la maladie est maîtrisée.



Chaque jour le résultat du calcul fait ainsi évoluer automatiquement le R0 sur le site web de l’application sans aucune intervention humaine. "Le modèle que nous avons développé est particulièrement fiable, nous sommes maintenant en mesure d’y intégrer d’autres variables, comme par exemple la possibilité qu’une partie de la population qui a été malade ne soit pas pour autant immunisée. Pour les institutions, cette application peut être une aide à la prise de décision précieuse pour l’avenir et nous nous tenons prêt à répondre à toutes demandes en ce sens", commente Matthieu Neveu, directeur de Data-Prisme.



Il doit permettre aux visiteurs de comprendre et d’appréhender visuellement les conséquences d’un changement d’attitude dans la propagation de l’épidémie. Il s'agit d'une estimation calculée qui est le résultat d'une simulation et non l'état réel de la propagation du COVID-19. "Ce site a pour nous été une évidence. Il nous est apparu comme un outil pédagogique qui pourra contribuer à la prise de conscience de la population de l’impact des changements de comportement individuel sur l’évolution de l’épidémie. Les comportements humains sont souvent illogiques, les mathématiques viennent implacablement rappeler la réalité de la situation", explique Matthieu Neveu.



L’application Covista est disponible sur le site :

