Covid19 : Lorsque la CGSS invite des cas-contact à se rendre en pharmacie

Des affiliés de la CGSS Réunion qui sont "cas-contact Covid" ont eu la surprise de recevoir ces derniers jours un SMS les invitant à se rendre en pharmacie récupérer des masques de protection. Un message qui vient contredire l'ensemble des messages de prévention déployés depuis des mois dans la campagne de lutte contre le Coronavirus.



C'est un auditeur de RTL Réunion qui a marqué son étonnement à l'antenne de la radio mercredi dernier. Il venait de recevoir un SMS lui disant qu'il pouvait se rendre en officine. Or, les cas-contact doivent, dans la mesure du possible, impérativement s'isoler le temps de l'incubation du virus.



Interrogée par RTL Réunion, la CGSS confirme ce couac. "Un envoi de SMS à destination des cas contact est effectivement réalisé par la CGSS afin de les informer de leur possibilité de récupérer des masques auprès de pharmacies. Or, le message initial qui leur avait été adressé avant le 30 août ne précisait pas que ces derniers pouvaient demander à un tiers de récupérer ces masques. Afin de pallier ce manque de précisions, le message de ce SMS a été revu depuis le 30 août", confirme ainsi la CGSS.



Message désormais reçu 5 sur 5.