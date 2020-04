Rubrique sponsorisée Covid19 : Le réseau Estival de la CIREST adapte son offre de transports





Les lignes 01, 49, 65, 82 et 83 seront mises en service, comme suit :



Le matin :



Un départ à 7h00, des écarts (quartiers) en direction des gares



Un retour à 11h00, retour des gares vers les écarts (quartier)



L’après-midi :



Un départ à 14h00, des écarts (quartiers) en direction des gares.



Un retour à 17h00, retour des gares vers les écarts (quartiers).



Par conséquent, les lignes régulières suivantes seront interrompues :



> 40, 41, 43, 44, 48

> 64,

> 02, TAC de Bras-Panon et 1Express

> 30/31, 32/36, 33/34, 35, 37/42, 38/39

> 84, 82C, 81,

> 11, 12, 13/17, 14, 15 A – 15B, 16/20, 18, 19,



Afin de compléter cette organisation, le réseau Estival met en place un dispositif de « Transport à la Demande élargi » permettant des déplacements réglementés sur l’ensemble du territoire de la Cirest. Le transport des usagers sera réalisé à l’aide de véhicules de 18/23 places ne pouvant accueillir plus de 5 usagers simultanément, tout en respectant l’obligation pour chaque usager de respecter une distanciation sociale d’un mètre au minimum.



Pour toutes réservations et informations vous pouvez contacter le : 0692 974 870 de 7h30 à 15h30.



Le réseau Estival invite sa clientèle à se déplacer dans les différents cas prévus par le gouvernement et à réduire au maximum ses déplacements.



De plus, Estival rappelle que, par mesure de prévention, la vente du ticket à bord des bus a été supprimée sur le réseau.



Les clients peuvent se rendre dans les points de vente des gares de Saint-Benoît, Saint-André et Bras-Panon ou faire l’acquisition des titres de transport



L’accès et la sortie des véhicules devront se faire par les portes arrière, lorsque les véhicules en sont équipés.



Les clients doivent impérativement se munir de leur Face aux dernières mesures sanitaires prises par le gouvernement pour limiter la propagation du Coronavirus, le réseau Estival vous informe d’une adaptation de ses lignes du lundi au samedi (sauf dimanche et jours fériés).Les lignes 01, 49, 65, 82 et 83 seront mises en service, comme suit :Un départ à 7h00, des écarts (quartiers) en direction des garesUn retour à 11h00, retour des gares vers les écarts (quartier)Un départ à 14h00, des écarts (quartiers) en direction des gares.Un retour à 17h00, retour des gares vers les écarts (quartiers).Par conséquent, les lignes régulières suivantes seront interrompues :> 40, 41, 43, 44, 48> 64,> 02, TAC de Bras-Panon et 1Express> 30/31, 32/36, 33/34, 35, 37/42, 38/39> 84, 82C, 81,> 11, 12, 13/17, 14, 15 A – 15B, 16/20, 18, 19,Afin de compléter cette organisation, le réseau Estival met en place un dispositif depermettant des déplacements réglementés sur l’ensemble du territoire de la Cirest. Le transport des usagers sera réalisé à l’aide de véhicules de 18/23 places ne pouvant accueillir plus de 5 usagers simultanément, tout en respectant l’obligation pour chaque usager de respecter une distanciation sociale d’un mètre au minimum.Pour toutes réservations et informations vous pouvez contacter le :Le réseau Estival invite sa clientèle à se déplacer dans les différents cas prévus par le gouvernement et à réduire au maximum ses déplacements.De plus, Estival rappelle que, par mesure de prévention, la vente du ticket à bord des bus a été supprimée sur le réseau.Les clients peuvent se rendre dans les points de vente des gares de Saint-Benoît, Saint-André et Bras-Panon ou faire l’acquisition des titres de transport en ligne ICI L’accès et la sortie des véhicules devront se faire par les portes arrière, lorsque les véhicules en sont équipés.Les clients doivent impérativement se munir de leur attestation de déplacement dérogatoire , et se déplacer uniquement dans les différents cas prévus par le gouvernement. CIREST Lu 262 fois





Dans la même rubrique : < > Les actes administratifs de la CASUD sont désormais en ligne Le Département et l’ONF préparent la réouverture des sentiers