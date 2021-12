A la Une . Covid : une femme de 57 ans avec un faux certificat de vaccination meurt à l'hôpital

Une femme de 57 ans, malade du Covid et qui avait présenté un faux certificat de vaccination délivré par un médecin, est décédée au début du mois à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine.

Selon les médecins qui l'ont soignée, elle aurait probablement pu être sauvée si elle avait avoué ne pas avoir été vaccinée dès son arrivée à l'hôpital. Par Pierrot Dupuy - Publié le Samedi 11 Décembre 2021 à 12:23

Elle avait été admise à l'hôpital au début du mois de décembre, pour une infection au Covid-19. Très vite, certaines anomalies ont attiré l'attention des médecins qui la traitaient. Comment une femme relativement jeune (57 ans), vaccinée, ne présentant pas de comorbidités, pouvait présenter une forme aussi grave de la maladie?



C'est en découvrant qu'elle ne présentait pas d'anticorps, à la suite d'une batterie de tests, qu'ils ont dû se rendre à l'évidence : son pass sanitaire était un faux !



"Lorsque nous avons eu la révélation du fait qu'elle n'avait pas été vaccinée, nous avons mieux compris son histoire clinique", explique le professeur Djilali Annane à France Info. Malheureusement, il était trop tard pour changer son traitement et la quinquagénaire est décédée peu de temps après.



Selon le professeur, dont les propos sont rapportés par France Info, si les équipes médicales avaient tout de suite été au courant de cette absence de vaccination, la patiente aurait probablement pu être sauvée. "Nous aurions pu lui prescrire un traitement à base d'anticorps neutralisants, chose à laquelle nous n'avions évidemment pas pensé, car elle était pour nous vaccinée".



Reste qu'il en est un qui risque d'avoir de gros soucis avec la justice : le médecin qui lui a prescrit le faux certificat. Ses coordonnées seront très faciles à retrouver...



