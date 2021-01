Covid: tests à nouveau obligatoire pour les vols au départ de Mayotte vers La Réunion

Mesures de lutte contre la Covid-19



Nouvelles modalités de circulation des voyageurs entre Mayotte et La Réunion







En réponse à l'évolution de la situation épidémiologique liée à la Covid-19 et dans cette période de vacances de l'été austral propice à la circulation des voyageurs, il a été décidé, suite à la publication au journal officiel du décret n° 2021-16 du 9 janvier 2021, de mettre en œuvre de nouvelles mesures de circulation entre Mayotte et La Réunion. Ces nouvelles modalités entreront en application à compter de lundi 11 janvier 00h00.







Ce qui change à compter du lundi 11 janvier







Test obligatoire 72 h avant embarquement depuis Mayotte



Les voyageurs de plus de onze ans à destination de La Réunion en provenance de Mayotte devront justifier d'un test Covid 19 négatif réalisé dans les 72h avant l'embarquement. Ce résultat négatif est un gage de sécurité pour La Réunion : il est obligatoire et sera demandé dès l'enregistrement.



A compter du 11 janvier, les compagnies aériennes refuseront l'embarquement au passager qui ne présenterait pas ce test.