Covid : les communes les plus touchées

Santé Publique France vient de publier son point hebdomadaire sur l'épidémie de covid à La Réunion. L'organisme se penche notamment cette semaine sur la circulation importante dans la moitié des communes de l'île.



13 communes sur 24 dépassent le taux d'incidence de 100 cas pour 100.000 habitants. Elles sont 7 à se trouver au-dessus de 150 cas pour 100.000 habitants, dont une à plus de 500 cas pour 100.000 habitants.



En bas de tableau, une commune se situe entre 50 cas et 100 cas pour 100.000 habitants et trois sont entre 20 et 50 cas pour 100.000 habitants (La Plaine des Palmistes, Saint-Philippe et Les Avirons).