Covid et variants : Faut-il fermer les frontières de La Réunion ?

La Réunion a vu débarquer sur son territoire deux types nouveaux du Coronavirus : Le variant sud-africain d'abord via Mayotte, puis le variant britannique depuis la métropole.Les premiers patients atteints du variant 501Y.V2 étaient des personnes contaminées à Mayotte et évacuées vers La Réunion. Puis, une mère de famille venue retrouver son fils hospitalisé à La Réunion , a été testée positive à la version sud-africaine du Coronavirus. Ensuite, 5 personnes, dont 3 enfants, ont été testées positives au variant sud-africain, à deux jours de la rentrée . Enfin, l'un des malades, âgé d'une soixantaine d'années, est décédé La première personne porteuse de cette version de la Covid-19 est arrivée sur l'île le 10 janvier.L'information n'a été confirmée que ce 1er février au soir, mais la personne malade a débarqué sur l'île dès le 22 janvier dernier et a entre temps été déclarée guérie.Le Réunionnais était en vacances en métropole à la mi-janvier et a pu revenir à La Réunion avec un Test PCR négatif. Mais il a développé les symptômes par la suite et a été isolé.À une semaine de la fin des vacances scolaires, le Préfet de La Réunion a remis en place les mesures restrictives de déplacements entre La Réunion et Mayotte.Et c'est quelques jours après la rentrée scolaire que les motifs impérieux ont été réinstaurés entre La Réunion et la métropole Ces mesures suffisent-elles selon vous ? Répondez à notre sondage :