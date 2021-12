A la Une . Covid et Nouvel An : Les annonces du gouvernement

Le Premier ministre s’adresse aux Français suite au Conseil défense sanitaire qui s'est tenu ce lundi. Jean Castex a présenté les mesures à suivre pour le réveillon du jour de l’An. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 22:04

La Réunion



"Des dispositions spécifiques aux territoires d'Outre-Mer ont été adoptées en Conseil des ministres, en particulier pour La Réunion où l'état d'urgence sanitaire sera appliqué", a déclaré le Premier ministre.



Le ministère des Outre-Mer a publié un communiqué qui précise que la disposition sera en vigueur jusqu'au 31 mars 2022.



Nouvelles mesures pour toute la France 3 semaines



Jean Castex a par ailleurs listé les restrictions qui seront mises en place pour les trois prochaines semaines sur l'ensemble du territoire.



Les grands rassemblements seront limités à 2.000 personnes en intérieur et à 5.000 personnes en extérieur. Les concerts où les spectateurs sont debout devront être annulés ou reportés.



La consommation des boissons et de la nourriture sera interdite dans les cinémas. Le port du masque y sera obligatoire tout le temps. Les cérémonies de voeux prévues en janvier seront aussi annulées.



Le télétravail sera rendu obligatoire pour 3 jours minimum par semaine dans les entreprises où cela est possible.



Le Premier ministre a cependant précisé que les mesures nationales de couvre-feu ou de report de la rentrée scolaire sont écartées. Un nouveau conseil des ministres sera organisé le 5 janvier pour réévaluer la situation.



Vaccination



"La vaccination n'empêche ni d'être contaminé, ni de transmettre la maladie, mais elle réduit les risques de contaminations et de transmissions. Et elle prémunit contre les formes graves et cela reste vrai pour le variant Omicron", rappelle Jean Castex.



"La troisième dose sera disponible au bout de trois mois après la dernière dose ou la contamination au coronavirus", annonce le Premier ministre.



Pass vaccinal



