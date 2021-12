National Covid et Nouvel An : Les annonces attendues vers 21h30

Emmanuel Macron enchaîne ce lundi un Conseil de Défense et un Conseil des ministres durant lesquels l'instauration de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus doivent être discutées. Le porte-parole du Gouvernement s'exprimera au terme de ces entretiens, dans une conférence de presse prévue vers 21h30 (heure de La Réunion). Par Zinfos974 - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 15:42





TF1 et LCI avaient affirmé dans la nuit que le Gouvernement envisageait



Emmanuel Macron participe à 19 heures (heure de La Réunion) à un Conseil de Défense où la situation sanitaire sera discutée avec tous les acteurs de la lutte contre le coronavirus. Le président sera à 20 heures au Conseil des ministres où les textes de loi et notamment le projet de Pass vaccinal seront consolidés.



Et c'est ensuite que Gabriel Attal, porte-parole du Gouvernement, aura la lourde de tâche d'annoncer les décisions prises par le chef de l'Etat à l'approche du réveillon du Nouvel An.



