National Covid et Nouvel An : Le Premier ministre prend la parole à 22 heures

Au lieu de Gabriel Attal, porte-parole du Gouvernement, ce sont Jean Castex et Olivier Véran qui s'exprimeront à 22 heures au sujet des décisions prises suite au Conseil de défense et au Conseil des ministres au sujet de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 21:27

Rendez-vous à 22 heures sur Zinfos974 pour suivre en direct les annonces du Gouvernement au sujet des prochaines mesures de freinage de l'épidémie de covid. Annoncée à 22h, la prise de parole est décalée à 22h15.



La circulation du coronavirus prend une ampleur incomparable depuis le début de la crise sanitaire en France.



TF1 et LCI avaient d'abord affirmé que le Gouvernement souhaitait



Emmanuel Macron a participé à 19 heures (heure de La Réunion) à un Conseil de Défense avant de prendre part au Conseil des ministres.



Jean Castex, Premier ministre et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, vont s'exprimer à 22 heures pour faire le point sur les nouvelles mesures



Suivez en direct les nouvelles annonces du Gouvernement sur Zinfos974 à 22h00. La circulation du coronavirus prend une ampleur incomparable depuis le début de la crise sanitaire en France.TF1 et LCI avaient d'abord affirmé que le Gouvernement souhaitait la mise en place d'un couvre-feu pour le Réveillon de la Saint-Sylvestre. Mais France Info assure que cette mesure n'est pas prévue d'après les déclarations d'un ministre.Emmanuel Macron a participé à 19 heures (heure de La Réunion) à un Conseil de Défense avant de prendre part au Conseil des ministres.Jean Castex, Premier ministre et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, vont s'exprimer à 22 heures pour faire le point sur les nouvelles mesures