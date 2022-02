National Covid endémique et fin du Pass vaccinal : Vers une sortie de crise

Alors que quatre millions de Français ont perdu leur Pass vaccinal le 15 février dernier, la fin du dispositif pourrait être envisagée par les autorités dans les semaines à venir. Une sortie de crise se profile avec l'espoir que le Covid-19 devienne un virus bénin. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 17 Février 2022 à 07:51

Dans un entretien accordé ce mercredi à nos confrères du journal Le Parisien, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, annonce la probable levée du Pass vaccinal dans les prochaines semaines. Les nouvelles de l'évolution de la pandémie de coronavirus sont bonnes, "même s'il ne faut pas crier victoire trop vite".



Le scientifique évoque clairement la fin de la crise et le passage vers une phase chronique de la maladie qui a fait 135.885 décès en France (hors décès à domicile) depuis le 2 mars 2020, dont 27.942 en Ehpad. Ce qui signifie que d'ici le dernier trimestre 2022, la situation sera endémique, avec des pics épidémiques causés par l'arrivée de nouveaux variants à l'instar du virus grippal. Le Covid pourrait ainsi ressembler à la grippe qui cause la mort de 10.000 personnes chaque hiver. À la différence "qu'il faudra du temps avant d'être certain que le Covid deviendra bénin", assure le scientifique.



Une quatrième dose pas automatique



L'idée d'une quatrième dose "qui ne sera pas généralisée" restera cependant d'actualité pour les plus fragiles dont la dernière injection remonte à six mois. "Si le niveau de vaccination reste élevé, on pourra vivre normalement avec le Covid-19, à condition que le niveau de contamination ne soit pas subitement exponentiel", anticipe Jean-François Delfraissy, qui préconise des mesures de restriction temporaires en cas de reprise de l'épidémie. Concernant ces mesures, le président du Conseil scientifique imagine que chaque citoyen pourra "choisir d'évaluer le risque, une forme d'auto-gestion".



Alors que 79,1% des Français ont reçu deux doses, le professionnel rappelle que La France est le premier pays à disposer d'un antiviral, le Paxlovid, depuis début février. Le médicament à prendre pendant cinq jours réduit de 85% le risque d'hospitalisation et de décès.