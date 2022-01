Covid en prison : Pas de contact physique au parloir

L’arrivée des détenus dans les centres pénitentiaires de l’île est soumise à un protocole sanitaire depuis le début de la crise. À Saint-Denis, ces derniers sont placés en isolement les 14 premiers jours. Ils doivent effectuer un test au début et à la fin de cette période, avant d’être placés avec les autres détenus s’ils sont négatifs, ou dans un compartiment dédiés aux prisonniers positifs à la Covid-19.



Les volontaires peuvent se faire vacciner lors d’une campagne de vaccination mensuelle au sein de l’établissement. Le dispositif semble plutôt bien accueilli : "Un peu plus de 50% des détenus sont vaccinés à Saint-Denis”, indique le secrétaire régional de FO-Pénitentiaire, Vincent Pardoux.



La fin des contacts physiques au parloir



Les visites de détenus sont également rendues plus protocolaires. En matière de parloir, les prisons de l’île optent pour un mode opératoire commun. À Domenjod, au Centre de détention du Port, comme à la Maison d'arrêt de Saint-Pierre, la séparation physique est totale entre le détenu et le visiteur, afin d'éviter les risques.



Les familles, elles, n’ont pas l’obligation de présenter de test négatif, ni de pass sanitaire pour s’y rendre. Elles doivent suivre un parcours pour éviter les flux de visiteurs. Le dispositif semble porter ses fruits. “Aucun gros cluster n’a été recensé” , indique Vincent Pardoux.



Actuellement, aucun détenu n'est recensé positif à la Covid-19. Chez le personnel, 5 cas sont dénombrés à Saint-Denis, 9 cas au Port et aucun à Saint-Pierre. Le nombre d'arrêts maladies est en hausse. Un phénomène qui prend de l'ampleur et pourrait venir perturber l'organisation des établissements.



Des projections de colis en hausse



Les établissements pénitentiaires de l’île constatent par ailleurs une recrudescence de projections de colis. Le retour exponentiel du phénomène semble étroitement lié aux nouvelles restrictions au parloir.