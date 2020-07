AFP Covid en Mayenne: masque obligatoire dans les lieux publics clos de 6 communes

- Publié le Jeudi 16 Juillet 2020 à 11:46 | Lu 122 fois

(AFP) Le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics clos de six communes du département, dont Laval, a annoncé la préfecture jeudi dans un communiqué. Le préfet de la Mayenne, Jean-Francis Treffel, a signé mercredi un arrêté, à effet immédiat. "Cet arrêté a été pris en concertation" avec les maires des communes de Bonchamp-lès-Laval, Changé, L’Huisserie, Laval, Louverné et Saint-Berthevin, précise le préfet dans son communiqué. La Mayenne, qui compte plusieurs foyers de Covid-19, a dépassé légèrement le seuil d'alerte avec 50,1 nouveaux cas pour 100.000 habitants détectés en sept jours, avait annoncé mercredi l'agence sanitaire Santé publique France (SpF). Un plan de dépistage massif de toute la population âgée de plus de 10 ans, soit environ 300.000 personnes, a été lancé en début de semaine dans ce département. "Une vigilance accrue s’impose en Mayenne pour réduire la circulation virale et éviter une nouvelle vague épidémique", explique M. Treffel, qui précise que "le périmètre de l’arrêté, la durée de son application dépendront de l’évolution de la situation sanitaire ainsi que des conditions d’entrée en vigueur de dispositions similaires envisagées au niveau national". "En tout état de cause, cette obligation doit être envisagée comme un complément des autres mesures sanitaires et notamment le respect des autres gestes barrières", ajoute le préfet dans son communiqué. Mercredi, le président du conseil départemental de la Mayenne, Olivier Richefou (UDI), avait réclamé cet arrêté préfectoral et plusieurs maires du département ont déjà pris un arrêté en ce sens. A l'échelle de la France entière, le port du masques dans les lieux clos recevant du public deviendra finalement obligatoire dès "la semaine prochaine", et non le 1er août, a annoncé le Premier ministre Jean Castex lors de sa déclaration de politique générale devant les sénateurs jeudi.



