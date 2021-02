A la Une . Covid à La Réunion : le nombre de cas continue d’augmenter fortement

Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 5 Février 2021 à 18:49

Durant la semaine du 25 janvier au 31 janvier (semaine 4), le nombre moyen de cas confirmés est de 50 cas par jour (à rapporter aux 46 cas en moyenne de la semaine 3 et aux 25 cas en moyenne de la semaine 2). Le taux d’incidence était de 40,9/100 000 habitants, il reste cependant en dessous du « seuil national d’alerte » (50/100 000).



Sur les premiers jours de cette semaine, le nombre de cas diagnostiqués augmente et s’établit à plus de 500. Le nombre de clusters augmente : 15 clusters sont actifs dont deux de criticité élevé.



Il est à noter pour les autres indicateurs :

· un taux d’incidence à 97/100 000 chez les 15-24 ans en diminution,

· un taux d’incidence à 106/100 000 chez les 25-34 ans en très forte augmentation,

· un taux d’incidence chez les plus de 65 qui est toujours en hausse mais en dessous du seuil d’alerte,

· un taux d’incidence à 16/100 000 chez les plus de 75 ans qui est en forte diminution et qui repasse au-dessous du seuil d’alerte,

· un taux de positivité des tests à 2,4%, en dessous du seuil de vigilance (inférieur à 5%),

· un nombre de tests en hausse,

· un nombre hebdomadaire d’admissions en médecine qui stagne et en réanimation qui diminue.



Une nouvelle série de prélèvements a été séquencée et a mis en évidence, le 4 février, la présence de 13 variants, lesquels se répartissent en 11 variants sud-africain, 1 variant britannique et 1 variant brésilien. Le nombre de personnes qui ont été contaminées par 1 des 3 variants est maintenant de 23 dont 20 à variant sud-africain, 2 à variant britannique et 1 à variant brésilien. La recherche des variants par séquençage se poursuit.



A noter que la variante 20H/501Y.V3, originaire du Brésil, est également définie par les mêmes mutations des gènes que les variantes issues de Grande Bretagne et d’Afrique du Sud, mais avec des mutations supplémentaires qui d’après les premières données dont nous disposons, laissent craindre une plus grande contagiosité.

LES CHIFFRES DU 4 FÉVRIER ET DU 5 FÉVRIER



La préfecture et l’Agence Régionale de Santé confirment 178 nouveaux cas de coronavirus covid-19 enregistrés à La Réunion les 04 février et 05 février, soit une moyenne journalière de 89 cas sur 2 jours consécutifs.



Parmi les nouveaux cas :

· 138 cas sont classés autochtones,

· 6 cas sont classés autochtones secondaires,

· 14 cas sont classés importés,

· 20 cas sont en cours d’investigation.



Parmi les cas précédemment annoncés en cours d’investigation :

· 28 cas sont classés autochtones,

· 4 cas sont classés importés,

· 1 cas invalidé suite à des investigations complémentaires.





Évolution des clusters identifiés



Au 5 février 2021, 15 clusters sont actifs et 107 clusters ont été clôturés.

Parmi les clusters actifs, on note :

· 8 clusters de « criticité limitée »

· 5 clusters de « criticité modérée »

· 2 clusters de « criticité élevée »



Localisation des principaux clusters de criticité modérée ou élevée :

Saint-Denis (2)

Saint-Leu (1)

Saint-Louis (2)

Sainte-Marie (1)

Saint-Pierre (1)