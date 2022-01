Covid à La Réunion : environ 40.000 nouveaux cas

Le nombre de nouveaux cas augmente d'environ 50% pour la deuxième semaine consécutive et passe de plus de 30.000 à plus de 40.000 . L'Agence régionale de Santé devrait communiquer les chiffres consolidés en fin de journée. Le nombre de tests réalisés se maintient bien au-dessus des 100.000 hebdomadaires . Mais la progression semble moins importante entre les deux dernières semaines.Le taux de positivité continue d'augmenter. Santé Publique France et l'Agence régionale de Santé ne calculent plus cet indicateur de la même manière. Il devrait tout de même s'établir autour des 38%, environ 10 points de plus que la période précédente.Le taux d'incidence traduit l'ensemble de ces données avec un nouveau record, 4.872 cas pour 100.000 habitants. La Réunion est le département avec le plus fort taux de contaminations