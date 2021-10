Covid à La Réunion : deux communes encore au-dessus du seuil d'alerte

La situation sanitaire se stabilise à La Réunion. Environ 250 nouveaux cas ont été recensés sur la semaine glissante du samedi 9 au vendredi 15 octobre. Une légère hausse a été observée par Santé Publique France depuis le début des vacances ; celle-ci pourrait ne pas être significative.Les données montrent une diffusion équilibrée du coronavirus sur le territoire, mais les taux d'incidence sont un peu plus élevés dans l'Ouest et le Nord que dans l'Est et le Sud. Deux communes se situent toujours au-dessus du seuil d'alerte national (50 cas pour 100.000 habitants), mais celles-ci ont un faible taux de population.