Covid à La Réunion : Vers un nouveau record de contaminations

La circulation du coronavirus connaît à nouveau une hausse depuis maintenant trois semaines à La Réunion. Le taux de dépistage augmente, ce qui voit le taux d’incidence grimper. Mais le taux de positivité est lui aussi en hausse… Le président a annoncé le retour de l’état d’urgence sanitaire sur notre île, tout comme le couvre-feu. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 13 Juillet 2021 à 08:52

L’épidémie de coronavirus connaît un regain à La Réunion depuis maintenant trois semaines. Le nombre de dépistages est en constante hausse sur l’île, ce qui a pour conséquence d’augmenter le nombre de personnes positives à la Covid recensées.

Selon Santé Publique France, plus de 1.400 nouveaux cas ont été enregistrés entre le samedi 3 et le vendredi 9 juillet. Le record est pour l’instant de 1.335 contaminations enregistrées sur la semaine du 15 au 21 mai dernier.







L’Agence régionale de Santé devrait communiquer aujourd’hui les chiffres consolidés.



Des indicateurs pas tous au rouge



Le taux d’incidence est donc en hausse et atteint 167,6 cas pour 100.000 habitants à La Réunion sur la semaine glissante du 3 au 9 juillet. Mais c’est un autre indicateur que surveille particulièrement les autorités sanitaires.



Le taux de positivité était lui resté stable depuis deux semaines, il repart légèrement à la hausse.







La pression hospitalière légèrement moins forte



Il n’y avait plus que 2 lits de réanimation disponibles à La Réunion mercredi dernier, avait déclaré le préfet de La Réunion. La situation s’est quelque peu améliorée mais reste tendue avec 39 patients Covid+ en soins critiques.



Le nombre de malades en médecine Covid se maintient autour des 80.



Etat d’urgence et couvre-feu



Le président de la République a annoncé que l’état d’urgence sanitaire sera déclaré à La Réunion et en Martinique ce mardi. Un couvre-feu sera instauré.



Le préfet devrait rapidement prendre la parole pour décider de l’horaire des restrictions de déplacements nocturnes mais aussi d’à partir de quand il sera mis en vigueur.



Restez connectés sur Zinfos974 pour être informés des annonces à venir.







