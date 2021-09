Covid à La Réunion : Une semaine décisive

“Je n’hésiterai pas, en cas de changement de contexte, à revenir vers vous dans un délai court pour les faire évoluer dans un sens ou dans l’autre”, avait déclaré le préfet de La Réunion lors de sa dernière prise de parole.



Il venait alors d’annoncer la levée du confinement en semaine et le décalage du couvre-feu à 21h mais aussi l’allègement des restrictions de déplacements en journée le week-end (10 km) et la nuit (motifs impérieux dès 19h).



Une situation qui s’améliore



Les chiffres épidémiologiques de Santé Publique France montrent un ralentissement continu de la circulation du coronavirus à La Réunion. L’île pourrait passer cette semaine sous la barre du millier de contaminations hebdomadaires, ce qui n’était pas arrivé depuis début mai !



Le taux de positivité est en ce moment le plus bas depuis le début de la troisième vague (en février). Mais le taux d’incidence reste encore très élevé même s’il passe sous l’ancien seuil du confinement (fixé en mars) pour la première fois depuis la fin juin.



Le monde économique dans l’attente



Les élus ont lancé un appel au nom des acteurs économiques la semaine dernière. Les maires de La Réunion ont notamment demandé au préfet d’assouplir certaines règles, notamment pour soutenir les restaurateurs et hôteliers des écarts de l’île.



Mais le monde économique est aussi à l’agonie et appelle à la reprise de la “vie normale” au plus vite grâce aux différents protocoles de sécurité sanitaire.



Le préfet de La Réunion avait par ailleurs déclaré que “la montée en charge rapide du Pass sanitaire doit se poursuivre afin que nous puissions enfin retrouver une vie sociale active”. Le dispositif pourrait donc être encore élargi pour permettre la réouverture d’autres lieux d’activité ou la levée des jauges.



Toujours trop peu de vaccinés



“Le vaccin, loin d’être une atteinte aux libertés, est notre meilleur allié pour sauver des vies, sauver des emplois et collectivement se diriger vers de meilleures perspectives”, avait assuré Jacques Billant.



Mais le dernier bilan de l’Agence régionale de Santé montre que seulement 57% des Réunionnais éligibles à la vaccination ont un schéma vaccinal complet. Ce qui équivaut à 47% de la population totale.



C’est la plus forte couverture vaccinale d'Outre-mer, mais elle reste insuffisante : elle est loin des 80% nécessaires pour l’immunité collective...



Le préfet a rappelé le lien entre le taux de vaccination et les restrictions lors de sa dernière prise de parole : “Notre situation demeurera contrainte tant que nous n’aurons pas une immunité suffisante à l’échelle de l’île. Nous serons toujours contraints de compenser cette immunité insuffisante par des mesures de restrictions de nos activités quotidiennes. Je sais que ce n’est pas ce à quoi vous aspirez et moi non plus.”



Pour rester informés des derniers chiffres de l’épidémie de coronavirus et des prochaines annonces du préfet, restez connectés sur Zinfos974.