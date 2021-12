Covid à La Réunion : Une commune compte plus de 500 cas pour 100.000 habitants

La circulation du coronavirus est en hausse à La Réunion depuis maintenant six semaines. La Réunion a basculé dans le rouge à la mi-octobre et la quatrième vague de covid continue de prendre de l'ampleur. Le variant Omicron est aussi apparu dans l'île Le rythme de progression du coronavirus sur le territoire ralentit au fil des semaines . Mais la situation reste compliquée dans plus de la moitié des communes à La Réunion : elles sont 16 à avoir dépassé le seuil du confinement (150 cas pour 100.000 habitants) depuis maintenant deux semaines. Santé Publique France a communiqué des taux d'incidence plus précis mais pour la semaine du 15 au 21 novembre : la Plaine des Palmistes comptait à ce moment-là 409 cas pour 100.000 habitants et Sainte-Marie 396 cas pour 100.000 habitants.Mais une commune a dépassé le seuil des 500 cas pour 100.000 habitants à La Réunion : Sainte-Suzanne. C'est plus de 47 cas dans la ville en une semaine (du 15 au 21 novembre).Une seule irréductible commune se maintient pour l'instant sous le seuil d'alerte national et enregistre un taux d'incidence de moins de 10 cas pour 100.000 habitants sur la semaine glissante du 20 au 26 novembre.