Covid à La Réunion : Une baisse liée au lundi de Pâques, mais une circulation toujours élevée

Le niveau de contaminations au coronavirus dépasse à nouveau la barre des 10.000 nouveaux cas par semaine. Les données de suivi de l'épidémie devraient cependant afficher une relative baisse à cause du lundi de Pâques qui était férié. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 26 Avril 2022 à 06:16

La Réunion est toujours le département où le taux d'incidence du coronavirus est le plus élevé en France. Il s'établit à plus de 1.500 cas pour 100.000 habitants selon Santé Publique France.



Le nombre de nouveaux cas de coronavirus devrait être en baisse sur la semaine glissante du 16 au 22 avril. Mais il faut prendre en compte que le lundi 18 avril était férié, le nombre de tests réalisés était donc bien moindre.



La Réunion va cependant passer la barre des 10.000 cas hebdomadaires pour la quatrième semaine d'affilée.



Une circulation élevée



Plus de 13.000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés à La Réunion entre le samedi 16 et le vendredi 22 avril selon Santé Publique France. C'est un peu moins que sur la période précédente. Il faut garder en tête que le lundi de Pâques était férié. Moins d'un millier de contaminations ont été recensées alors que la moyenne quotidien des jours suivants était de plus de 2.000 contaminations par jour.



Le taux de positivité n'évolue que peu et se trouve encore aux alentours des 40%.



Le taux d'incidence à La Réunion marque aussi le pas et s'établit aux alentours de 1.660 cas pour 100.000 habitants. Mais il est deux fois plus élevé que la moyenne nationale.

Et la pression hospitalière ?



Les données de Santé Publique France semblent indiquer que la situation hospitalière n'évolue que peu sur les dernières semaines à La Réunion.



Le taux de mortalité reste stable. 9 personnes ont perdu la vie depuis le dernier bilan des autorités. À noter que les décès du jour n'ont pas encore été comptabilisés.



