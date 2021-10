Covid à La Réunion : Une baisse des cas en trompe-l'œil ?

Environ 200 nouveaux cas



La baisse des néo-contaminations à La Réunion est un peu plus marquée entre les deux dernières semaines que sur la période précédente. L'île est prête à passer sous la barre des 200 cas par semaine. Il pourrait s'agir de la période où le coronavirus a atteint son plus bas niveau sur notre île en 2021.







Le taux de dépistage est évidemment en baisse avec la fin de la gratuité des tests et chute de plus de 30%.







Le taux de positivité est lui en légère hausse et s'établit à 1,1%. Le taux d'incidence continue de traduire une amélioration globale de la situation et se situe presque à la moitié du seuil d'alerte national (27,6 cas pour 100.000 habitants).