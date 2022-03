Communiqué Covid à La Réunion : Une aide pour les exploitations porcines

Par NP - Publié le Mardi 1 Mars 2022 à 16:28

L’État déploie une aide d’urgence de 15 000€ aux exploitations porcines



La crise sanitaire de la Covid-19 a des répercussions sur l’économie et l’agriculture. Afin d’accompagner les agriculteurs qui rencontrent des difficultés de trésorerie, l’État met en place un dispositif d’aide pour les éleveurs porcins, propriétaires de leurs animaux. Cette aide d’urgence est d’un montant forfaitaire de 15 000 €.



Éligibilité



Pour être éligibles à cette aide, les éleveurs devront :

- justifier d’une consommation de 80% d’une ligne de trésorerie ouverte sur un mois et à compter du 1er janvier 2022

- ou avoir des retards de paiement auprès des fournisseurs.

Les bénéficiaires peuvent solliciter leur centre de gestion comptable ou leur établissement bancaire pour les aider dans leurs démarches.

Les demandes seront examinées au fil de l’eau par une cellule départementale spécifique.



Contacts

Pour plus d’informations contacter : le Département Productions Animales de la Chambre d'Agriculture (0262 94 25 94 / 0262 94 25 75)

la Cellule « agriculteurs en difficulté » de la Chambre d’Agriculture,

les services de la DAAF. La crise sanitaire de la Covid-19 a des répercussions sur l’économie et l’agriculture. Afin d’accompagner les agriculteurs qui rencontrent des difficultés de trésorerie, l’État met en place un dispositif d’aide pour les éleveurs porcins, propriétaires de leurs animaux. Cette aide d’urgence est d’un montant forfaitaire de 15 000 €.Pour être éligibles à cette aide, les éleveurs devront :- justifier d’une consommation de 80% d’une ligne de trésorerie ouverte sur un mois et à compter du 1janvier 2022- ou avoir des retards de paiement auprès des fournisseurs.Les bénéficiaires peuvent solliciter leur centre de gestion comptable ou leur établissement bancaire pour les aider dans leurs démarches.Les demandes seront examinées au fil de l’eau par une cellule départementale spécifique.Pour plus d’informations contacter :





Publicité Publicité