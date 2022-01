A la Une . Covid à La Réunion : Un mineur décédé

Mais le point hebdomadaire de suivi de l'épidémie de coronavirus révèle que 16 personnes ont perdu la vie entre le 4 et le 11 janvier 2022. Un patient de moins de 14 ans est décédé. Il souffrait de "fortes comorbidités".



Voici le bilan de la mortalité liée à la covid à La Réunion



La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer le 11 janvier 2022 les décès, intervenus au cours des 7 derniers jours, de seize patients originaires de La Réunion : 1 personne était âgée de 0 à 14 ans

2 personnes étaient âgées de 45 à 64 ans,

3 personnes était âgées de 65 à 74 ans,

10 personnes étaient âgées de plus de 75 ans.

Toutes ces personnes présentaient des comorbidités et 13 n’étaient pas vaccinées. Le mineur de moins de 14 ans présentait également de fortes comorbidités.



