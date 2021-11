Covid à La Réunion : Un millier de cas en une semaine

Couvre-feu et confinement ?



La Réunion n'est pas pour l'instant en état d'urgence sanitaire. Ce régime juridique permettrait le retour des restrictions de déplacements.



Le Gouvernement a expliqué la semaine dernière vouloir éviter au maximum de recourir à ces mesures qui ont un lourd impact sur le quotidien des Français et sur l'économie.



Mais l'épidémie de coronavirus prend actuellement de l'ampleur à La Réunion. La quatrième vague du covid se rapproche des niveaux connus par notre île au mois de juillet dernier, avant le reconfinement aménagé.



Les autorités rappellent l'importance de respecter les gestes barrières et de limiter les rassemblements pour éviter l'instauration de mesures plus restrictives dans les prochaines semaines.



