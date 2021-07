Covid à La Réunion : Tout ce que le préfet pourrait annoncer

Reconfinement le week-end



C’est l’une des hypothèses que l’on retrouve le plus souvent dans les rumeurs qui circulent. Le préfet a en effet à plusieurs reprises lancé un appel aux Réunionnais pour faire cesser les grands rassemblements festifs. C’est là que se forment les clusters du variant Delta, notamment.



Confiner le week-end permettrait ainsi de limiter les rassemblements, que ce soit des événements familiaux ou des soirées privées où des jeunes par centaines se rejoignent pour faire la fête et ne respectent malheureusement pas les gestes barrières.



Couvre-feu abaissé



Ce serait la mesure la moins surprenante. Le couvre-feu a été réinstauré le 14 juillet dernier mais établi à 23 heures. Les sorties et rassemblements nocturnes n’ont donc pas été très impactés.



On peut donc s’attendre logiquement à voir le couvre-feu abaissé à 21 heures, ou même à 18 heures, comme cela avait été le cas du 5 mars au 8 mai, alors que La Réunion connaissait ce qui était à l’époque le niveau de circulation du coronavirus le plus important depuis le début de l’épidémie (environ 950 cas par semaine…).



Les jauges d’accueil réduites



C’est une hypothèse évoquée par le préfet quelques jours après la levée du couvre-feu fin juin. Moins de 10 jours plus tard, Jacques Billant s’était adressé aux télévisions réunionnaises et avait indiqué avoir demandé des pouvoirs accrus pour adapter la stratégie de lutte contre le coronavirus au territoire.



Il avait alors exprimé son intention de suspendre le plan de désescalade et la possibilité de durcir à nouveau le ton. C’est alors que la possibilité de limiter le nombre de personnes accueillies simultanément dans les magasins, bars et restaurants avait été évoquée.



Le maintien des mesures actuelles



Ce n’est là clairement pas l’hypothèse privilégiée par les observateurs. L’épidémie de coronavirus a atteint des sommets et La Réunion semble emprunter le même chemin que la Martinique qui a vu son taux d’incidence augmenter de façon exponentielle.



La Réunion a elle une semaine de retard sur la courbe épidémique martiniquaise et pourrait donc voir une application de mesures moins strictes que dans l’île antillaise.



Mais il semble pour l’instant inévitable de voir le préfet durcir le ton.



Décaler la rentrée scolaire



Ce point a été soulevé par les maires lors de la réunion de crise. L’Association des maires de La Réunion préconise d’ailleurs de décaler simplement la rentrée d’une semaine afin d’être en capacité de faire face à la situation sanitaire très dégradée à La Réunion.



Cela pourrait aussi être nécessaire pour des raisons de contrôle de l’épidémie. On rappelle que les 3 vagues de coronavirus ont toutes démarré au lendemain des vacances scolaires…



La rumeur la plus insistante



La rumeur la plus insistante est l’hypothèse d’un confinement le week-end pour mettre un terme aux rassemblements festifs et un couvre-feu (peut-être à 18 heures) pour limiter les soirées privées.



L’accueil du public dans les restaurants et bars pourrait de nouveau être interdit. Mais les magasins resteraient ouverts avec une jauge bien plus basse. Il ne s’agit là encore que de rumeurs.



Les annonces du préfet de La Réunion sont attendues ce jeudi 29 juillet à 17 heures. Vous pourrez les suivre en direct sur Zinfos974 !