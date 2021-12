Santé Covid à La Réunion : Suivez les annonces du préfet

Le préfet de La Réunion et la directrice de l'Agence régionale de Santé font le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus à La Réunion et sur les nouvelles mesures restrictives. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 29 Décembre 2021 à 15:46

Le préfet fait le point sur la situation



Jacques Billant a d'abord pris le temps d'évoquer l'évolution de l'épidémie de coronavirus à La Réunion. Le taux d'incidence est de 740 cas pour 100.000 habitants. La Réunion enregistre une moyenne de 700 cas par jour.



Le préfet a par ailleurs annoncé que La Réunion connaissait maintenant une "tension hospitalière" et une "pression sur la réanimation". Le taux d'occupation est de 95% en soins critiques.



La directrice de l'Agence régionale de Santé a ajouté que la situation continue de s'aggraver. La moyenne est de 1.250 cas par jour depuis deux jours. Elle précise que La Réunion fait face à la vague Omicron car un quart des contaminations criblées est Omicron.



Les mesures mises en place



- Dès le 1er janvier et pour 3 semaines : Couvre-feu de 21h à 5h

- Dès le 1er janvier : Interdiction des rassemblements en public

- Dès le 1er janvier : Interdiction des rassemblements festifs privés dans les lieux publics (gymnase, etc...)

- Dès le 1er janvier : Retour des jauges dans les marchés, dans les commerces



Couvre-feu de 21h00 à 5h00



Le couvre-feu permet de limiter efficacement les interactions sociales et le brassage des populations. Il est mis en vigueur de 21h00 à 5h00 tous les jours et sur l’ensemble du territoire. Cette mesure entrera en vigueur dès le samedi 1er janvier au soir et jusqu’au dimanche 23 janvier inclus.

Seules les personnes qui présentent une attestation de déplacement dérogatoire peuvent se déplacer pendant les horaires de couvre-feu. Les seuls motifs de déplacement autorisés sont les suivants :



Motifs médicaux : Consultations, examens, actes de prévention ( dont vaccination ) et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé ; Motifs professionnels :

Trajet domicile - travail ou avec le lieu d'enseignement et de formation;

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative; Motifs familiaux et personnels :

Motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants;

Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant;

Convocation judiciaire ou administrative;

Rendez-vous chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

Transferts ou transits vers les aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance;

Livraisons de nourriture à domicile jusqu’à 23h;

Trajets entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité sportive réservés uniquement aux sportifs de haut niveau, aux personnes en formation universitaire ou professionnelle aux métiers du sport, aux personnes disposant d'une prescription médicale d'activité physique adaptée, aux personnes en situation de handicap et de leur accompagnant et aux personnes assurant l'encadrement de ces publics ;

Déplacements brefs dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Pour tout déplacement durant les horaires de couvre-feu, il conviendra de présenter une pièce d’identité et un justificatif de déplacement temporaire ou permanent disponible sur le













Fermeture des établissements recevant du public à 21h



Les établissements recevant du public peuvent accueillir de la clientèle jusqu’à 21h00 dans le respect des protocoles en vigueur. Il appartient à la clientèle de prendre en compte les temps de transports nécessaires pour avoir rejoint leur domicile avant 21h00.



Seuls les commerces vendant des biens et services de première nécessité peuvent rester ouverts. Les stations-services peuvent poursuivre leur activité suivant leurs horaires habituels, exclusivement pour la vente de carburant.





Mesures de restrictions dans les établissements recevant du public

Et sur les activités



Mise en place de jauges dans les établissements recevant du public et les marchés



Les magasins de vente, commerces, centres commerciaux et marchés sont soumis aux jauges suivantes : Marchés couverts : 8m² par personne

Marchés de plein air : 4m² par personne

Commerces < 10m² : 1 client

Commerces entre 10 et 400 m² : 10 m² par clients

Commerces > 400m² : 75 % de la capacité d’accueil

Tous les autres établissements recevant du public (restaurants, bars, cinémas, salles de spectacles, musées, bibliothèques, établissements sportifs, parcs zoologiques, salons, foires…), couverts et non couverts, sont soumis à une jauge de 75% de leur capacité d’accueil maximale.



Tous les établissements sont soumis à l’affichage extérieur de leur capacité théorique ainsi que la capacité d’accueil contrainte.



Pour les grands évènements, une jauge maximale de 2 000 personnes en intérieur et 5 000 personnes en extérieur est instaurée.



Limitation des tablées à 6 personnes



Dans tous lieux de restauration (restaurants, bars, hôtels…), les tablées sont limitées à 6 personnes maximum.



Interdiction des rassemblements festifs privés dans les salles des fêtes et salles polyvalentes

Les rassemblements festifs (baptêmes, mariages, anniversaires) sont interdits dans les établissements recevant du public de type X, L et CTS.



Interdiction des concerts debout



Par décret à paraître, les concerts debout sont interdits à compter du 3 janvier pour une période de 3 semaines.



Interdiction des activités de danse



Les activités de danse récréatives sont interdites dans tous les établissements recevant du public et notamment: les bars, restaurants et débits de boissons ;

les établissements flottants, pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;

les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons ;

les salles des fêtes, salles de spectacles, salles polyvalentes, salles à usage multiples Les cours de danse, spectacles et activités de danse professionnelle restent autorisées.



Fermeture des discothèques



Les discothèques (ERP de type P) ne peuvent plus accueillir de public depuis le 10 décembre et pour une période allant jusqu’au 24 janvier 2022 (par décret à paraître)



Obligation de la restauration assise



Tous les clients des ERP doivent disposer d’une place assise pour la consommation de boissons et la restauration. La consommation doit se faire à table uniquement, dans le respect des protocoles sanitaires.

Les cocktails avec consommation debout sont interdits.

Les buffets peuvent être maintenus avec le port du masque en continu lors de tous les déplacements.



Interdiction de la consommation à emporter au sein des évènements et rassemblements soumis au passe sanitaire



Lorsque les évènements et rassemblements soumis au passe sanitaire comportent un espace de restauration et de consommation de boissons, la consommation à emporter y est interdite.



Toutes les personnes souhaitant consommer sur place ne peuvent le faire que dans l’espace dédié de restauration et elles doivent disposer d’une place assise pour la consommation de boissons et la restauration dans cette zone clairement délimitée.



La consommation de boissons et de nourriture dans les cinémas, les théâtres et les équipements sportifs est interdite.



Activités festives à domicile



Les regroupements festifs sont à l’origine de nombreux clusters et doivent être limités.



Le transport de matériel de sonorisation reste interdit, tout comme les prestations d’animation de soirées (DJ) et les activités de traiteur à domicile.



Rassemblements



Interdiction de tout évènement et tout rassemblement sur la voie publique



Tous les rassemblements et évènements sur la voie publique sont interdits. Cette mesure concerne les évènements culturels (concerts..), sportifs (courses…), festifs (fêtes foraines...) ou commerciaux (brocantes, vides-greniers, braderies…).

Elle ne s’applique pas aux manifestations religieuses (processions), ni à l’exercice des droits syndicaux et sociaux, ni aux marchés forains.



Interdiction des feux d’artifice le 31 décembre



Interdiction des rassemblements sur les plages, arrières plages, espaces publics le 31 décembre, comme tous les autres jours



Interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique



La consommation d’alcool sur la voie publique est interdite.



Interdiction des pique-niques



L’organisation des pique-niques est interdite dans l’espace public et dans tous les espaces naturels : plages, arrières plages, rivières, kiosques…

La consommation de boisson et de produits alimentaires lors d’une activité sportive (randonnée, course…) reste autorisée.



Interdiction de la pratique du bivouac



La pratique du bivouac est interdite. La pratique du camping dans des établissements prévus à cet effet reste autorisée.



Mesures de restriction dans les transports



Accès aux aéroports



Seules les personnes justifiant d’un schéma vaccinal complet ou d’un motif impérieux de déplacement sont autorisés à embarquer au départ ou à destination de La Réunion.



L’accès aux aérogares est limité : aux passagers munis d’un titre de transport,

aux personnels de l’aéroport,

aux clients de compagnies aériennes,

accompagnants pour les mineurs isolés, personnes handicapées ou nécessitant un accompagnement (limité à 1 accompagnant par passager). Voyages en provenance de métropole



Les motifs impérieux de déplacement sont levés uniquement pour les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet).

Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux.

Tous les voyageurs doivent présenter avant l’embarquement les résultats négatifs d’un test de moins de 24h.



Voyage à destination de la métropole



Les motifs impérieux de déplacement sont levés uniquement pour les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet).



Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux.

Tous les voyageurs doivent présenter avant l’embarquement les résultats négatifs d’un test de moins de 48h.









Voyages en provenance et à destination de Mayotte



Les motifs impérieux de déplacement sont levés uniquement pour les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet).



Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux.



Tous les voyageurs doivent présenter un test avant l’embarquement. Ces tests doivent être faits 48h avant l’embarquement pour tous les passagers.



Voyages en provenance et à destination de l’Ile Maurice ou d’Afrique du Sud



Depuis le samedi 4 décembre 2021, seuls les passagers justifiant d’un motif impérieux peuvent voyager en provenance et à destination de l’Ile Maurice et d’Afrique du Sud.



Avant l’embarquement, tous les voyageurs doivent présenter les résultats d’un test négatif de moins de 24h.



En complément des dépistages systématiques sont mis en place à l’arrivée à La Réunion et des mesures d’isolement sont mises en places pour tous les passagers.



Voyages en provenance et à destination d’une zone verte



Les motifs impérieux de déplacement sont levés uniquement pour les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet). Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux.



Tous les voyageurs en provenance de l’étranger doivent présenter un test négatif de moins de 24h avant l’embarquement. Ils pourront faire l’objet d’un test antigénique à l’arrivée à La Réunion.



Mesures d’hygiène et de distanciation



Respect des gestes barrière



Les mesures simples de prévention adoptées au quotidien permettent de limiter la propagation du virus de la Covid-19 et de ses variants : Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique et éviter de se toucher le visage

Respecter une distance d’au moins deux mètres avec les autres et limiter au maximum ses contacts sociaux

Aérer les pièces de son domicile ou de son lieu de travail le plus souvent possible

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique

Utiliser l’application TousAntiCovid pour notamment être informé d’un contact avec une personne positive. Obligation du port du masque



Le port du masque est obligatoire dans l’espace public et dans les établissements recevant du public (y compris soumis au Passe sanitaire), ainsi que dans les lieux clos tels que le lieu de travail, les commerces, les transports et dans tout lieu de rassemblement couvert.



Cette obligation s’applique pour toutes les personnes à partir de 11 ans.



Le port du masque n’est pas obligatoire : dans les espaces naturels (plages, forêts, parcs),

pour les personnes en situation de handicap,

lors de la pratique d’une activité sportive ou artistique de plein air,

pour les usagers de deux roues. Modalités de travail



Dès le 3 janvier, le recours au télétravail sera rendu obligatoire pour tous les salariés pour lesquels il est possible, à raison de trois jours minimum par semaine et quatre jours quand cela est possible.



Les réunions en visio-conférence doivent être privilégiées.



Dans les administrations et les entreprises publiques ou privées, les moments de convivialités réunissant les salariés en présentiel et les cérémonies de vœux sont interdits.



Les temps évènementiels ou promotionnels (séminaires, inaugurations, promotions…) sont également interdits.



Accompagnement économique de l’Etat



Au mois de décembre, les entreprises les plus affectées par la situation sanitaire pourront bénéficier du dispositif « coûts fixes » dès lors qu’elles perdent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires et qu’elles connaissent des pertes d’exploitation (EBE négatif).



Ce dispositif compensera 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) de la perte d’exploitation. Le montant des aides perçues par les entreprises au titre du dispositif « coûts fixes » est plafonné à 12 millions d’euros par groupe sur toute la durée de la crise.



L’activité partielle avec un reste à charge nul est accessible à ces entreprises dès 65% de perte de chiffre d’affaires.



Les entreprises peuvent toujours bénéficier de certains dispositifs en place, notamment les prêts garantis par l’Etat, les plans d’apurement de dettes de cotisations sociales et le fonds de transition.



